Агрофирма КРиММ и "Картофельный союз" России договорились о торговом сотрудничестве

| Фото: агрофирмы КРиММ | Фото: агрофирмы КРиММ

Новые направления развития картофелеводства в России обсудили на объектах тюменской агрофирмы КРиММ представители "Картофельного союза" России.

В программе визита, как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель генерального директора КРиММ по экономике и финансам Вадим Гринёв, были знакомство с лабораторией "КРиММ-СОКАР" (сортовой картофель), овощехранилищем, оборудованном холодильными установками, новым заводом по переработке картофеля. "Обсуждались вопросы торгового взаимодействия", - подчеркнул он.

По мнению генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, было принято решение уделять особое внимание переработке продукции, и всему тому, что может способствовать ее продвижению: организация различных выставок и ярмарок.

Сейчас на КРиММе продолжаются тестовые запуски завода по производству пастеризованного картофеля.

"Мощности переработчиков в России растут с каждым годом и наш новый завод тому подтверждение, - отметил Геннадий Рязанов. - Мы продолжаем экспериментировать с производственной линией. Настраиваем на поперечную нарезку, получаются так называемые слайсы. Работаем над рецептами. Они будут как традиционные, так и нашего изобретения. Понятно, что только выход на рынок даст ответ насколько каждый продукт будет востребован, но свою задачу видим в предложении максимально возможного ассортимента".

ООО "Агрофирма "КРиММ" было организовано в 1999 году на базе фермерского хозяйства "Нива", действующего с 1988 года. В настоящее время Агрофирма - один из крупнейших холдингов России по производству семенного картофеля и овощей открытого грунта с общей посевной площадью более 30 тыс. га. Агрофирма эффективно использует лучшие селекционные достижения, применяет самые прогрессивные технологии семеноводства и овощеводства, новейшие модели специализированной техники и оборудования. Создана мощная и современная материально – техническая база выращивания, хранения и реализации семенного, продовольственного картофеля, овощей и зерна.