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Спасатели достали мужчину из проема окна в подвале

Происшествия, 11:47 24 июня 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Мужчину, упавшего в окно в подвале на ул. Фармана Салманова, 10 в Тюмени 23 июня, достали спасатели. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

"Примерно в 17 часов поступило сообщение о том, что мужчина упал в проем окна в подвале дома. Прибывшие на место спасатели обнаружили упавшего на глубине около двух метров. Его подняли на поверхность и передали медикам", — рассказал Евгений Булкин.

О состоянии здоровья пострадавшего рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. "Вызов поступил в 17 часов 4 минуты. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 17 часов 20 минут. Пациента доставили в ОКБ №2. Там у него диагностировали раны волосистой части головы и брови, а также перелом отростков поясничных позвонков. После оказания необходимой медицинской помощи мужчину направили на амбулаторное наблюдение", — сообщила Александра Малыгина.

Инна Пахомова

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# скорая помощь , спасатели

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