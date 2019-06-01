Песни-былины споют на концерте у ДНК "Строитель"

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Песни-былины прозвучат в рамках концертной программы "Свято українських пісень", которая развернется на площади у ДНК "Строитель" 29 июня в 18 часов, сообщают организаторы.

Для гостей выступят ансамбли "Водограй" и "Чарiвницi", вокальная группа "Смерiчка", солисты Юлия Скиделло, Елена Русанова, Иван Шевырев и многие другие. Прозвучат известные произведения, народные и эстрадные песни на украинском и русском языках, лиричные, шуточные композиции и песни-былины.

Вход свободный.