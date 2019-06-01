В Югре вахтовика за порнографическую переписку с детьми отправили в тюрьму

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в распространении порнографических материалов среди малолетних, осудили в Югре, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

29-летний житель Томской области работал в округе вахтовым методом. Через социальные сети он вступал в переписку с детьми и подростками, в ходе которой заводил темы сексуального характера. Мужчина принуждал фотографироваться в обнаженном виде и отправлять полученные снимки ему, а также пересылал детям свои порнографические фотографии. Преступные действия мужчины были пресечены после того как одна из потерпевших рассказала о переписке родителям.

Всего от действий подсудимого пострадали 16 детей в возрасте от 11 до 15 лет из Югры, Ростовской, Свердловской, Брянской, Кемеровской областей, Хабаровского и Ставропольского края, а также из других субъектов.

Суд приговорил мужчину к девяти годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.