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Водитель Mitsubishi погиб в ДТП в Ишимском районе

Происшествия, 13:37 25 июня 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer погиб в ДТП на автодороге Карасуль — Десятова 24 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

ДТП произошло на третьем километре автодороги Карасуль — Десятова в 16 часов 8 минут. "Mitsubishi Lancer съехал с дороги в кювет, опрокинулся. Водитель 1979 года рождения погиб", — рассказала Анжела Борисова.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ДТП , смерть

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