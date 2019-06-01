Водитель Mitsubishi погиб в ДТП в Ишимском районе
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer погиб в ДТП на автодороге Карасуль — Десятова 24 июня.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.
ДТП произошло на третьем километре автодороги Карасуль — Десятова в 16 часов 8 минут. "Mitsubishi Lancer съехал с дороги в кювет, опрокинулся. Водитель 1979 года рождения погиб", — рассказала Анжела Борисова.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Инна Пахомова