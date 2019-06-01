Ученики физматшколы Тюменской области будут работать в лабораториях "Сириуса"

| Фото: организаторов конкурса "Большие вызовы" | Фото: организаторов конкурса "Большие вызовы"

Ученики физико-математической школы Тюменской области Владимир Редченко и Савелий Кауртаев примут участие в образовательной программе "Большие вызовы" в центре "Сириус" с 1 по 24 июля, сообщает пресс-служба Национального исследовательского технологического университета "Московский институт стали и сплавов".

После строгого отбора они вошли в число 30 участников направления "Новые материалы". Тюменцы будут работать в лабораториях "Сириуса" под руководством ученых и преподавателей университета. Десятиклассник Савелий Кауртаев готовит к защите проект "Применение кремнийорганических составов в реставрационной химии", а девятиклассник Владимир Редченко - проект "Система неразрушающего экспресс-контроля композитных и металлических изделий методом активной термографии".

По итогам образовательной смены участники представят свои проекты на конкурсе. Авторы лучших работ смогут продолжить реализацию своих научных проектов с учеными НИТУ "МИСиС" в лабораториях вуза или удаленно. Их пригласят в качестве полноправных участников на научно-практическую конференцию "Дни науки", которая пройдет в университете весной 2020 года, с возможностью опубликовать свою работу в научном сборнике.

Напомним, всего на образовательную смену "Большие вызовы" из Тюменской области отправятся 12 ребят из Тюмени, Тобольска и Абатского района.