Десять атлетов встретятся на турнире по силовому экстриму в Тобольске

| Фото: Федерация силового экстрима Тюменской области | Фото: Федерация силового экстрима Тюменской области

Десять сильнейших атлетов съедутся из разных городов страны на Всероссийский открытый мастерский турнир высшего уровня по силовому экстриму "Арангул - Батыр - 2019", который пройдет в Тобольске 29 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал исполнительный директор Федерации силового экстрима Тюменской области Александр Зинец.

"На мероприятии выступят сильнейшие люди из разных городов. Например, из Омска приедет победитель одного из этапов Кубка мира по силовому экстриму Дмитрий Скосырский по прозвищу "Русич". Также съедутся спортсмены из Тюмени. Например, сильнейший атлет областной столицы Андрей "Питбуль" Ящук. Будут спортсмены из Сургута, Пурпе. География большая, турнир серьезный — высшего уровня. В силовом экстриме "высший уровень" означает использование запредельных весов. Практически в каждом упражнении будет устанавливаться всероссийский рекорд", — поделился Александр Зинец.

На первом этапе участников ждет кантовка 310-килограммового бревна. Их задача - поднять его и перебросить на другую сторону. "С таким весом могут у нас в России могут справиться единицы. 310 килограммов в России пока еще не кантовали. Впервые в Тобольске в рамках празднования Дня города будет установлен новый рекорд в этой дисциплине", — акцентировал исполнительный директор Федерации силового экстрима Тюменской области.

Участников ждут перенос коромысла с весом 360 кг, двух мешков весом по 100 кг каждый — атлеты должны оторвать их от земли и пробежать 16 метров. Также спортсменам предстоит выполнить так называемый "жим викинга". Им необходимо толкнуть конструкцию с двумя ручками весом 140 кг вверх. Кроме того, участникам нужно оторвать от земли телегу, полностью наполненную мешками. У снаряда достаточно серьезный вес — более тонны. Также атлетам предстоит выполнить эстафету с тремя мешками, перебросив их на телегу. Вес каждого мешка будет увеличиваться на 50 кг: первый — 50 кг, второй — 100, третий — 150.

Победит тот, кто наберет большее количество баллов. Когда участники выполнят пять упражнений, то проведут общий подсчет баллов.

Лучших ждут денежные призы. Атлеты получат сумму в зависимости от занятого места. За первое предусмотрены 50 тыс. рублей, второе — 40 тыс. рублей и третье — 30 тысяч.

А для зрителей организуют тематические соревнования и конкурсы, например, приседание в паре. Предусмотрены активности и для детей. К слову, в Тобольске впервые прошел детский турнир по силовому экстриму: 1 июня состоялся отборочный этап, а 8 июня — финал.

"Федерация силового экстрима Тюменской области существует второй год. Все два года мы активно проводим турниры в регионе. Будем рады организовывать больше таких мероприятий именно в Тюмени. В областной столице мы не проводим турниры по силовому экстриму, потому что пока, к сожалению, не можем выйти на спонсоров. Но надеемся, мы их когда-нибудь найдем", — заключил Александр Зинец.

Всероссийский открытый мастерский турнир высшего уровня по силовому экстриму "Арангул - Батыр - 2019" начнется 29 июня в 16 часов у Северных ворот Тобольского кремля.

Инна Пахомова