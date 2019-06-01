В Тюмени отец оплатил за сына просроченные штрафы

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

112 автомобилей проверили судебные приставы в ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В ходе рейда выявлено 30 должников, 13 транспортных средств арестовано, шесть из которых помещено на спецстоянку.

В одном случаем, тюменец отказывался прощаться со своим автомобилем Субару. Его отец приехал и заплатил 40 тыс. рублей долга за просроченные штрафы ГИБДД.

Также была остановлена женщина, которая управляла "Шкодой" мужа, но за ним числился неоплаченный долг по налогам и автомобиль подлежал аресту. Мужчина приехал за своей женой и на месте оплатил 35 тыс. рублей.

Около 300 тыс. рублей различного рода долгов оплачено сегодня на post-терминал УФССП России по Тюменской области.