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В Тюмени отец оплатил за сына просроченные штрафы

Происшествия, 17:05 27 июня 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

112 автомобилей проверили судебные приставы в ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В ходе рейда выявлено 30 должников, 13 транспортных средств арестовано, шесть из которых помещено на спецстоянку.

В одном случаем, тюменец отказывался прощаться со своим автомобилем Субару. Его отец приехал и заплатил 40 тыс. рублей долга за просроченные штрафы ГИБДД.

Также была остановлена женщина, которая управляла "Шкодой" мужа, но за ним числился неоплаченный долг по налогам и автомобиль подлежал аресту. Мужчина приехал за своей женой и на месте оплатил 35 тыс. рублей.

Около 300 тыс. рублей различного рода долгов оплачено сегодня на post-терминал УФССП России по Тюменской области.

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# долги , судебные приставы , штрафы

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