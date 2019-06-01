Эксперты дали рекомендации по выбору качественного зонта

| Фото: архив ИА "Тюменская линия" | Фото: архив ИА "Тюменская линия"

Чем меньше движущихся механизмов в зонте, тем он надежнее. Самые надежные – зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством "антиветер", которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицы.

Об этом "Роскачеству" директор департамента исследований Людмила Викулова.

Для того, чтобы выбрать зонт, который не подведет стоит самостоятельно проверить его в магазине. Важно проверить наличие или отсутствие люфта в креплениях механизмов зонта и ручки. Оценить качество крепления спиц и ткани купола, причем не только визуально, но и проверить крепления вручную. При открывании зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения, качественный зонт не будет при этом скрипеть или же заедать. Помимо этого, необходимо проверить как натянута ткань купола: не должно быть перетяжек и провисаний ткани при открытом куполе. Работу "антиветра" легко проверить резким движением руки: купол должен суметь вывернуться наизнанку.

Чтобы продлить срок эксплуатации аксессуара важно следовать ряду правил. Прежде всего, зонт следует использовать по назначению. Кроме того, зонт нужно правильно и вовремя сушить: зайдя в помещение, стоит повесить его куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. Позвольте воздуху постепенно осушить зонт.

Те люди, которые сушат зонты в открытом виде, постепенно приводят сохнущую ткань купола в негодность. А те, кто плотно сворачивают, так его и не просушив, рискуют получить "сгнивший" зонт уже через год.

Иногда полезно промывать купол зонта под душем с мягким шампунем – такая чистка купола ему не повредит. Ручку зонта также стоит время от времени мыть, так как мы пользуемся зонтиком на улице, касаясь при этом различных поверхностей. Зонт может прослужить и до 10 лет, если обращаться с ним правильно.