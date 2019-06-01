  • 27 июня 201927.06.2019четверг
  • USD62,8083
    EUR71,3816
  • В Тюмени 10..12 С 1 м/с ветер восточный

Боец ММА Павел Гордеев проведет тренировку "Здравого смысла" на набережной

Спорт, 19:05 27 июня 2019

пресс-служба проекта "Здравый смысл" | Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл"

Необычная тренировка проекта "Здравый смысл" пройдет на тюменской набережной 28 июня, начало - в 19 часов.

Тренировка будет посвящена Международному дню борьбы с наркоманией, который во всем мире отмечают 26 июня. Всем собравшимся напомнят об опасности наркотической зависимости.

О вреде зависимости расскажут профессиональный боец ММА Павел Гордеев, который входит в Топ-100 лучших представителей этого вида спорта в мире, заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Тюменской области Айнур Войтович, а также менеджер проекта "Общие тренировки" Александр Колыхаев.

Поддержать движение против наркотиков и присоединиться к тренировке может любой желающий.

Сбор участников – на набережной напротив дома на ул. 25 Октября, 23б.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Здравый смысл , тренировка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 27.06.2019Боец ММА Павел Гордеев проведет тренировку "Здравого смысла" на набережной
16:54 27.06.2019Дублеры ФК "Тюмень" сыграли вничью в Перми
16:00 27.06.2019Десять атлетов встретятся на турнире по силовому экстриму в Тобольске
15:16 27.06.2019Три золотых медали завоевали тюменские дзюдоисты на Европейских играх