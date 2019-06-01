Боец ММА Павел Гордеев проведет тренировку "Здравого смысла" на набережной

| Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл" | Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл"

Необычная тренировка проекта "Здравый смысл" пройдет на тюменской набережной 28 июня, начало - в 19 часов.

Тренировка будет посвящена Международному дню борьбы с наркоманией, который во всем мире отмечают 26 июня. Всем собравшимся напомнят об опасности наркотической зависимости.

О вреде зависимости расскажут профессиональный боец ММА Павел Гордеев, который входит в Топ-100 лучших представителей этого вида спорта в мире, заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Тюменской области Айнур Войтович, а также менеджер проекта "Общие тренировки" Александр Колыхаев.

Поддержать движение против наркотиков и присоединиться к тренировке может любой желающий.

Сбор участников – на набережной напротив дома на ул. 25 Октября, 23б.