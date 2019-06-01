Объем ввода жилья в Тюмени вдвое превышает среднероссийский показатель

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 820 тысяч кв. метров жилья построено в Тюмени в 2018 году. Это более, чем на четверть, превышает показатель 2017 года. В перерасчете на каждого жителя города показатель ввода жилья вдвое превышает данные в среднем по стране.

Об этом заявил глава города Руслан Кухарук, отчитываясь перед депутатами Тюменской городской думы о своей работе за 2018 год.

Он также отметил, что в городе продолжается ликвидация аварийного жилищного фонда. Целевой показатель по расселению граждан из непригодного для проживания жилья обозначен в нацпроекте "Жилье и городская среда".

В 2018 году стартовал очередной этап программы переселения в отношении домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Площадь аварийного жилфонда, расселенного в рамках программ переселения, развития застроенных территорий, превысила 14 тыс. кв. м.

По итогам 2018 года в рамках первого и второго этапов региональной программы капитального ремонта отремонтировано 418 домов.

Более 200 тюменских семей улучшили свои жилищные условия с помощью программы поддержки молодых семей, свыше 120 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получили социальные выплаты на ремонт жилья.