Губернатор Ямала оценил молодежные проекты на форуме "УТРО" в Тюмени

| Фото: организаторов форума | Фото: организаторов форума

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообщался в Тюмени с участниками федеральной смены первого молодежного форума "УТРО-2019" 27 июня.

На площадке "Урал творческий" он ответил на острые и креативные вопросы форумчан и отметил, что двигаясь в любом из направлений, важно учитывать исторический опыт.

"Жизнь государственная или личная принципиально не меняется в ценностях. Все, что мы делаем сейчас, к чему стремимся, уже делали до нас. Помня ошибки прошлого, можно избежать новых. Чем больше будешь опираться на хороший опыт, учитывать печальный, тем больше будет знаний, как избежать ошибок", - сказал Артюхов.

Молодые ямальцы представили губернатору инициативы. Лилия Попова рассказала о проекте молодежи города Муравленко "Енот" в формате экопраздника. Идея соседского мероприятия "Экодвор" заключается в организации акций по приему раздельного сбора отходов с проведением мастер-классов по сортировке, использованию вторсырья, представлением арт-объектов из мусора. Дмитрий Артюхов оценил актуальность проекта и пожелал "Еноту" поддержки экспертов форума.

Уникальный проект по арт-терапии "Вдохновение" для онкобольных, находящихся на лечении в стационарах, презентовала Ксения Филелеева из Ноябрьска. "С осени 2018 года мы приезжаем в онкологические отделения и создаем вместе с пациентами ростовые цветы. На каждый мастер-класс приходит 25 человек, именно столько обычно проходит лечение в отделении города. Благодаря поддержке после городского фестиваля молодежного творчества боксы "Вдохновения", все необходимое для проведения мастер-классов в сентябре отправится в Салехард и Новый Уренгой. То есть мы уже распространяем инициативу по территории Тюменской области", - рассказала Ксения Филеева. Автор и руководитель проекта добавила, что грант от Росмолодежи в случае победы в конкурсе поможет передать уникальный ямальский опыт волонтерам-медикам по всей России.

Проект ноябрьских волонтеров губернатор назвал правильным и необходимым. "Мне идея очень нравится, паллиативная помощь – тема важная и тяжелая, она требует погружения в нее всем сердцем, хорошо, что вы этим занимаетесь. У нас немало хороших примеров работы волонтеров-медиков и в регионе, и в стране. Оказание помощи людям, которые в ней нуждаются – самый верный признак здорового общества, и этом направлении особенно необходимо государству, как власти и гражданам, двигаться вместе", - высказал мнение Дмитрий Артюхов.

На пресс-конференции он также добавил, что все четыре представленных ямальской молодежью проекта достойны поддержки, а их инициативы и виденье будущего региона будет учитываться.

Напомним, что защита проектов перед экспертами форума пройдет 28 июня. От 715 участников второй смены "УТРО-2019" поступило более 150 заявок на грантовую поддержку. Максимальная сумма гранта от Росмолодежи на один проект составляет 3 млн рублей.

Ирина Кургузова