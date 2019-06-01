Владимир Соловьев посоветовал участникам форума "УТРО" постоянно учиться

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Журналист, как и любой другой специалист, должен постоянно повышать свое образование, потому что время не стоит на месте, стремительно развиваются как творческая, так и техническая стороны профессии.

Такое мнение на встрече с участниками форума "УТРО-2019" высказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который стал экспертом дискуссии "Трансформация медиа: СМИ и время".

"Чтобы стать профессионалом, нужно очень много читать по теме, которая интересует, и научиться фильтровать информацию. В наше время самое важное – уметь выбирать из той огромной массы, которая на наши головы сваливается. Даже простые читатели и слушатели не успевают переварить все, а журналист должен не только переварить, но и правильно сформулировать и выдать потребителю. Нужно очень много практики, общения с профессионалами. Надо искать тех, кто стоит на передовой в любой из наших профессий", - сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что сегодня важно улавливать новые тенденции и рассказывать коллегам, которые иногда в рутине не успевают смотреть за тем, как развивается творческо-техническая часть. Именно с этой целью создан Инфорум – новый проект Союза журналистов в России. Образовательный проект был запущен в 2018 году и прошел уже в 25 городах России. Владимир Соловьев уточнил, что проводится форум по запросу самих городов и регионов, которые задают тему.

"Мы привозим на эти форумы суперспециалистов по газетам, радио, телевидению, продвижению в социальных сетях, по всем самым современным направлениям журналистики из разных областей. Но сначала выясняем, что интересно журналистскому сообществу в регионе, какую тему взять, каких известных людей пригласить. Сейчас обсуждается возможность проведения такого форума в Тюмени в ближайшее время", - пояснил Владимир Соловьев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В рамках встречи участники форума "УТРО-2019" узнали о том, как стать членом Союза журналистов России, какие привилегии он дает, чем занимается организация. Председатель Союза журналистов России рассказал ребятам о том, как выбрать вуз и каким должно быть образование журналиста, поделился мнением о работе блогеров.

Владимир Соловьев отметил и тот факт, что если раньше Союз журналистов опирался на взрослых людей, представителей районных газет, то сейчас в организацию активно вступают молодые профессионалы, что очень радует.

Подводя итоги встречи, Владимир Соловьев подчеркнул,что был не только рад общению, но и приятно удивлен вопросам, которые задавали участники форума.

"Очень важные, интересные и актуальные вопросы ребята задавали. Хотя во многих регионах именно с такими вопросами обращаются, но были особенные. Я очень рад общению, надеюсь, что было интересно всем, кто сидел в зале, потому что многие, возможно, впервые услышали о том, что Союз журналистов России сегодня активно работает и много что делает", - подытожил он.

Любовь Голышева