Ямальские многодетные семьи получат авансовую компенсацию на отдых

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Право на возмещение расходов отдыха до выезда в отпуск получили ямальские семьи, сообщает правительство округа.

С 18 июня семьи, имеющие пять и более детей, смогут получать оплату отдыха до поездки. Раньше семьи могли возместить эти расходы только по возвращению из отпуска.

"Возмещаются расходы именно на отдых, а не на санаторно-курортное лечение или проезд к месту отдыха. Отдых может быть любой. Главное – это выезд за пределы региона, где семья может снять гостиницу, кемпинг, дом. Возмещению подлежит именно размещение, проживание семьи", - подчеркнула директор департамента соцзащиты Ямала Елена Карпова.

Такое мерой поддержки могут воспользоваться семьи, постоянно проживающие на Ямале, один раз в три года. Предоставить возможность предварительной оплаты отдыха просили губернатора в социальных сетях сами ямальцы. Дмитрий Артюхов поручил внести изменения в региональный закон. Семьям возмещаются расходы на проживание не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Предварительная оплата рассчитывается на 14 дней по 1 тыс. 400 рублей на человека в сутки.

Для того, чтобы получить аванс, необходимо обратиться в органы социальной защиты. Деньги выдаются сразу, отчитаться за расходы семье нужно в течение двух месяцев после возвращения с отдыха. Если семья находилась на отдыхе дольше двух недель и сумма за проживание вышла больше, то при предоставлении соответствующих документов, производится перерасчет и доплата. Максимально могут возместить расходы на отдых за 21 день.

Новым механизмом возмещения расходов смогут воспользоваться больше 1 тыс. ямальских семей, в которых пять и более детей. 51 семья уже получила аванс на отдых.