Для гидов 55+ стартует экспериментальный образовательный интенсив

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Команда проекта "Гиды TMN 55+" вновь реализует цикл просветительских мероприятий и представит Тюмень через призму авторских экскурсионных маршрутов 28 июня, сообщает Благотворительный фонд "Старшее поколение".

Опытные наставники проекта организуют для участников интерактивные форматы образовательной программы, с помощью которой начинающие гиды серебряного возраста приобретают необходимые навыки и в дальнейшем самостоятельно разрабатывают собственные благотворительные туристические прогулки.

Специалист музейного комплекса им. И. Я. Словцова Евгения Рябова проведет познавательную экскурсию и покажет, что музей может стать местом интеллектуального отдыха. Профессиональный коуч подскажет старшему поколению, как использовать современные подходы, создавать игровые программы в процессе ознакомления с тематическими выставками.

Кроме того, гидов 55+ ожидает необычное знакомство с достопримечательностями города без пробок от партнера проекта - представителя туристической компании "Глобус-Турс" Василия Рыбалова. Вместе с наставником бесстрашные пенсионеры пересядут на самокаты и отправятся в спортивное экскурсионное путешествие по городской набережной.

В этот же день активисты "Гиды TMN 55+" смогут продемонстрировать и свое мастерство. Так, экскурсовод-любитель Любовь Уренева приглашает увидеть Тюмень и ее окрестности прямо с палубы теплохода. Все желающие смогут погрузиться в туристический мини-круиз "По берегам Туры" и не только полюбоваться красивыми видами, но и услышать о малоизвестные исторические факты.

Как настоящие профессионалы, представители серебряного возраста в деталях расскажут об истории Сибири и покажут самые топовые исторические места областной столицы с помощью мультимедийных презентаций. В торгово-развлекательном центре "Кристалл" во время IT-экскурсии на специальной тач-панели краеведы 55+ покажут горожанам авторские виртуальные маршруты, которые позволят открыть Тюмень с новой стороны.

Напомним, социальный проект "Гиды TMN 55+" Тюменского регионального Благотворительного фонда "Старшее поколение" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Получить более подробную информацию о деятельности проекта и записаться можно по телефону 30-39-59, на сайте или на официальной странице "ВКонтакте".