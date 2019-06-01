  • 28 июня 201928.06.2019пятница
  • USD63,0452
    EUR71,6635
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северный

Прокуратура: возбуждено уголовное дело о сливе мазута в Тюмени

Происшествия, 17:38 28 июня 2019

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Уголовное дело о сливе мазута на землю, повлекшем многомиллионный ущерб, возбуждено в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Природоохранная прокуратура провела проверку по жалобе жителя Тюмени о сливе мазута на землю. В ходе проверки доводы заявителя подтвердились.

На земельный участок в районе ул. Ярославской был незаконно слит мазут. Площадь загрязнения составила более 1 тыс. кв. метров. По результатам анализа проб загрязненной почвы прослеживается увеличение концентрации нефтепродуктов в 364 раза. Это повлекло загрязнение окружающей среды и нанесло вред почве на сумму более 3 млн рублей.

Расследование находится на контроле прокуратуры.

Также продолжается расследование вырубки более 400 кленов, тополей и берез на ул. Ярославской, это примерно в 500 метрах от слива мазута.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# загрязнение , почва , прокуратура , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 28.06.2019Прокуратура: возбуждено уголовное дело о сливе мазута в Тюмени
16:32 28.06.2019Уральца осудили за убийство соседа
16:00 28.06.2019Тело утонувшего подростка нашли в Югре
14:32 28.06.2019В Мегионе распространитель "синтетики" пойдет под суд