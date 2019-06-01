Прокуратура: возбуждено уголовное дело о сливе мазута в Тюмени

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Уголовное дело о сливе мазута на землю, повлекшем многомиллионный ущерб, возбуждено в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Природоохранная прокуратура провела проверку по жалобе жителя Тюмени о сливе мазута на землю. В ходе проверки доводы заявителя подтвердились.

На земельный участок в районе ул. Ярославской был незаконно слит мазут. Площадь загрязнения составила более 1 тыс. кв. метров. По результатам анализа проб загрязненной почвы прослеживается увеличение концентрации нефтепродуктов в 364 раза. Это повлекло загрязнение окружающей среды и нанесло вред почве на сумму более 3 млн рублей.

Расследование находится на контроле прокуратуры.

Также продолжается расследование вырубки более 400 кленов, тополей и берез на ул. Ярославской, это примерно в 500 метрах от слива мазута.