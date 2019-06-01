О качестве продуктов и питьевой воды скажет цвет

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Красный, желтый и зеленый индикаторы расскажут потребителю о качестве продуктов и питьевой воды.

О создании интерактивной карты воды говорили на Всероссийском водном конгрессе в Москве, в июне. В частности, речь идет о "светофоре" - так называемой графической маркировке, позволяющей понять потребителю, стоит ли покупать ту или иную марку воды. После обсуждения проектов "Чистая вода" и "Внедрение наилучших доступных технологий" эксперты пришли к выводу, что инициатива должна быть реализована в ближайшем будущем по всей стране.

Она даст возможность тюменским производителям заявить о себе. "Подобная маркировка товаров поможет потребителю понять свой продукт, а производителю - обозначить конкурентные преимущества. Следить за своим здоровьем и заниматься правильным питанием актуально, поэтому такая маркировка в перспективе уже и на ежедневных продуктах питания станет некой навигацией для потребителей, заботящихся о своем здоровье", - говорит директор департамента потребительского рынка Тюмени Андрей Пантелеев.

Напомним, проект "Светофор – Продукты питания" запущен в работу. ГОСТ на цветовую маркировку продуктов планируется принять в октябре 2019 года. Согласно проекту, графические полоски будут информировать потребителя о превышении содержания сахара, жиров и трансжиров в продуктах. Индикатор будет окрашен в красный, желтый или зеленый цвет соответственно.

Ожидается, что проект будет действовать не только в России, но и Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, сообщает "Тюменская область сегодня".