Более двухсот проектов оценили на форуме "Утро"

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

В четвертый день федеральной смены форума "Утро" 28 июня прошла очная защита грантового конкурса от Росмолодежи. Эксперты оценили более 200 идей, среди которых киберспортивный турнир, тур по Уралу, ночные исторические квесты, социальный ролик про собак-поводырей, инклюзивная телестудия. Итоги подведут завтра, 29 июня, на церемонии закрытия форума, сообщают организаторы.

В течение дня участники форума уральской молодежи рассказывали о своих идеях на грантовом конкурсе от Росмолодежи. Один из экспертов Елена Сафина отметила, что многие на презентации представляют педагогические проекты и идеи, связанные с молодежью, а также инициативы о восстановлении статуса вожатого.

"Чем шире картина мира, тем мощнее идея, которая приходит в голову. Ребята презентовали проекты разные по уровню и масштабу, в основном они про улучшение качества жизни тех или иных групп. Но что приятно — есть активисты, которые хотят развить маленькую сельскую территорию, и есть те, кто видит проблему в масштабах страны и готов решать ее", — отметила Елена Сафина.

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Александра Заец из Екатеринбурга — педагог классического и современного танца, режиссер короткометражного кино, клипов и реклам — рассказала экспертам об идее короткометражного боевика "Замена". Так, девушка хочет внести вклад в развитие регионального кинематографа.

"Мы создали сценарий по канонам голливудского кино на основе социальных и политических конфликтов России, собрали команду из профессиональных актеров, среди которых лауреат "Кинотавра", режиссеры и актеры тюменских театров, а также пригласили опытных специалистов киноиндустрии", - рассказала она.

Антон Гутенев из Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа представил экстремальные забеги "Северный закал".

"Наши условия жизни в поселке и так экстремальные, потому что вокруг тундра, холмы. Мы передвигаемся либо на оленьей упряжке, либо на буранах. Поэтому молодежь в нашем районе готова принимать участие в забеге, чтобы проверить свои физические возможности. Также я заметил проблему: ребята, которые собираются в армию, не знают, на что они способны, гонка — возможность проверить себя, начать приводить в форму организм и увлечься новым видом деятельности", - считает он/

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Напомним, участники могли заявиться по 9 направлениям: добровольчество, ЗОЖ, развитие семейных ценностей, студенческие инициативы, развитие социальных лифтов, инициативы творческой молодежи, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, патриотическое воспитание, патриотика. Максимальная сумма на один проект — 3 млн рублей.

На первой смене экспертная комиссия рекомендовала к поддержке 31 инициативу (из 162 заявленных) на 7,1 млн рублей.

Сегодня, 29 июня, участников ждет церемония закрытия форума "Утро" в 16 часов. Будут объявлены имена участников, которые рекомендованы для получения гранта от Росмолодежи, назовут лучшую делегацию и лучшего участника форума, выступит российский музыкант Леша Свик.