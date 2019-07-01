Матч-мемориал Ремира Хайдарова завершился дружеской ничьей

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Матч между командами "Рубин-42" и "Газовик-42", посвященный памяти Ремира Хайдарова, завершился со счетом 7:7 (4:3, 3:4) в Тюмени.

Как напоминает пресс-служба ХК "Рубин", семь лет прошло с трагической гибели капитана тюменского хоккейного клуба Ремира Хайдарова. Но его друзья по хоккейному братству и болельщики бережно хранят память о великолепном мастере ледовой игры. Он был примером для подражания и в спорте, и в жизни.

В мемориальном турнире приняли участие воспитанники тюменского хоккея, игроки, выходившие с Ремиром бок о бок в составе "Рубина", а также молодые спортсмены, для которых Хайдаров служит примером профессионализма и преданного отношения к делу.

Ремир был открытым и жизнерадостным человеком. Таким же получился и матч с участием команд "Рубин-42" и "Газовик-42". Но для начала организаторы преподнесли многочисленным зрителям сюрприз – мастер-шоу с участием, в том числе, игроков клубов КХЛ. Хоккеисты соревновались в скорости, технике владения коньками и клюшкой, точности передач и бросков, в мастерстве и выдумке при выполнении буллитов. Но, безусловно, наиболее интересные события происходили во время матча. Игроки забросили четырнадцать шайб, и дружеская встреча завершилась боевой ничьей – 7:7.

В составе "Рубина-42" дублем отметился Альберт Загидуллин, по шайбе забросили Василий Ильинский, Егор Попов, реализовавший буллит, Александр Горшков, Денис Стасюк и Илья Малюшкин. У "Газовика-42" хет-триком "выстрелил" Михаил Сусликов, также отличились Алексей Лешков, Данил Воеводин, Артём Минулин и Дмитрий Кузнецов. Ворота рубиновцев защищали Александр Судницин и Павел Гущин. На последнем рубеже газовиков действовали Андрей Стельмах и Игорь Устинский.