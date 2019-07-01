Тюменских школьников посвятят в юные геологи на полевой олимпиаде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская региональная полевая олимпиада юных геологов пройдет на базе детского лагеря "Энергетик" при поддержке регионального департамента недропользования и экологии с 3 по 9 июля. Торжественное открытие состоится 3 июля, начало - в 11 часов, сообщают организаторы.

В олимпиаде примут участие школьники 8-17 лет. В составы команды вошли ребята, отдыхающие в лагере.

"Детско-юношеское геологическое движение в регионе набирает обороты. У нас есть опыт организации всероссийской и межрегиональной олимпиад, международного форума "Геология объединяет", конкурса детского рисунка "Профессия - геолог". Подобные мероприятия подтверждают высокий интерес школьников к геологии. У ребят горят глаза, они с азартом первопроходцев выполняют задания – ходят по маршруту, ставят палатки, моют шлихи. В этом году мы решили подарить ту же радость новых открытий детям, которые никогда не занимались геологией, и провести для них олимпиаду в гостеприимном лагере "Энергетик", - рассказал председатель оргкомитета Тюменской региональной полевой олимпиады юных геологов, заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов.

С самого начала смены, которая носит символическое название "Каменный цветок", с ребятами занимаются специалисты-геологи. Под их руководством дети и подростки научились отличать друг от друга минералы, ставить палатку и разводить костер, узнали, как проводить шлиховое опробование и ориентироваться по компасу. Эти умения скоро пригодятся им на практике в рамках олимпиады. Также запланированы встречи с ветеранами геологии и известными тюменцами, творческие конкурсы, спортивные турниры, мастер-классы, профориентационные мероприятия, фестиваль бардовской песни у костра.