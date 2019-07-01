Шесть рабочих пострадали от взрыва газового баллона на Ямале

| Фото: 89.mchs.gov.ru | Фото: 89.mchs.gov.ru

Шесть рабочих пострадали от взрыва на 609 километре трассы Новый Уренгой — Тарко-Сале 1 июля, сообщает ИА "Север-пресс".

Отметим, что ближайший поселок Сывдарма Пуровского района находится в 30 км от места ЧП.

Как стало известно, во время проведения ремонтных работ произошел взрыв газового баллона без последующего возгорания. По предварительным данным, один человек находится без сознания, какие травмы получили остальные рабочие, пока неизвестно. На место происшествия вылетел борт санавиации из Тарко-Сале. Также выехали таркосалинские пожарные.

Известно, что пострадавшие работали в компании АО "ЛенГазСпецСтрой".