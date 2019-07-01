Сургутянина обвиняют в убийстве родного брата

| Фото: СУ СК РФ по ХМАО | Фото: СУ СК РФ по ХМАО

Обвинение в убийстве, совершенном три года назад, предъявлено жителю Сургута. По версии следователей, мужчина расправился со злоупотреблявшим алкоголем родным братом за побои. Расчлененное тело он вывез в бочке в лес, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

В июне 2019 года сугутянин, гулявший в лесу с собакой в районе дачного кооператива, обнаружил пластиковую бочку с останками человека. Эксперты-криминалисты установили личность погибшего. Мужчина ранее был судим, а дактилоскопическая информация о нем уже имелась в базе данных правоохранительных органов.

Вскоре был задержан подозреваемый – обвинение в убийстве предъявлено родному брату погибшего.

Как рассказал обвиняемый, в ноябре 2016 года его брат потерял работу и стал проживать с ним в одной квартире. При этом он вел аморальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и избивал его.

Через месяц во время очередной ссоры обвиняемый несколько раз ударил брата топором по голове и вынес тело на балкон. Весной он вывез расчлененные останки в пластиковой бочке в лес.

Обвиняемый заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.