Условия концессионного соглашения с "Тюмень Водоканалом" станут более напряженными

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Плановые показатели реализации концессионного соглашения между администрацией Тюмени и компанией "Тюмень Водоканал" на 2019 год станут более напряженными для концессионера. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель главы города Павел Перевалов.

"В рамках концессионного соглашения очень четко и строго определены основные показатели, которых должна достичь компания "Тюмень Водоканал" на каждом этапе его реализации", - отметил Павел Перевалов.

В частности, одним из важных результатов реализации концессионного соглашения в 2018 году стало существенное уменьшение расхода электроэнергии на обеспечение работы насосов, очистных сооружений, водозаборов, перекачивающих станций. Кроме того, реальный показатель снижения количества инцидентов на сетях водоснабжения и канализации оказался выше плановых значений.

"По итогам 2018 года показатели, достигнутые компанией, оказались лучше запланированных. Это значит, что мы поставили перед собой и "Тюмень Водоканалом" недостаточно амбициозные задачи. Поэтому необходимо было скорректировать планы, сделать их более напряженными для концессионера. Такая процедура предусмотрена законом", - объяснил заместитель главы Тюмени.

Уже подготовлено дополнительное соглашение, в котором ряд показателей подверглись корректировке. Оно разработано на основе стратегического документа - городской схемы водоснабжения и водоотведения.

"Мы усложняем стоящие перед компанией "Тюмень Водоканал" задачи и усиливаем контроль. Концессионер против этого не возражает. На 2019-2020 год у нас очень серьезные планы", - подчеркнул Павел Перевалов.

В 2019 году в развитие и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в Тюмени планируется вложить 1,8 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в 2018 году.

Евгений Бабенко