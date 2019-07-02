Вернуть деньги или изменить маршрут предлагают пассажирам авиарейсов в Чехию

| Фото: www.aeroflot.ru | Фото: www.aeroflot.ru

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" объявили о приостановке полетов в Чехию со 2 июля. Ранее чешские авиационные власти аннулировали разрешения компаний на выполнение полетов. О вариантах, которые предлагают компании пассажирам отмененных авиарейсов в Чехию, сообщает радио Sputnik.

Представители авиакомпании "Победы" будут индивидуально связываться с каждым клиентом, кто успел приобрести билеты на рейс "Победы", и решать вопрос о возврате денежных средств.

"Накануне мы получили требования чешских авиационных властей о запрете выполнять полеты в Карловы Вары. Мы уже давно летаем на этом направлении, нашим клиентам очень нравится, практически все рейсы всегда были загружены полностью. Мы летали по четвергам и воскресеньям, но уже с этого четверга в Карловы Вары не полетим. Будем индивидуально связываться с каждым клиентом, кто успел приобрести билеты на рейс "Победы", и решать вопрос о возврате денежных средств", – рассказала пресс-секретарь авиакомпании Елена Аттикова.

Пассажиры отмененных рейсов "Аэрофлота" смогут воспользоваться услугами других перевозчиков, вернуть билет или изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе.

"Аэрофлот" вынужден отменить часть рейсов по маршруту Москва - Прага - Москва со 2 июля в связи с решением авиационных властей Чешской республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнения рейсов. "Аэрофлот" продолжит выполнение двух из шести рейсов. Пассажиры отмененных рейсов будут передаваться на рейсы других перевозчиков, также предлагается оформить возврат билета без спора либо изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменения маршрута. Сейчас авиакомпания проводит оповещения пассажиров, за разъясняющей информацией можно обратиться в call-центр", – сказала Вера Абанина.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что политической подоплеки в аннулировании разрешений на полеты российских авиакомпаний нет. По его словам, это недоразумение, которое скоро разрешится.