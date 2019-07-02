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Реальный срок за ложный донос грозит жительнице Тюменской области

Происшествия, 15:05 02 июля 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Лишение свободы на срок до двух лет грозит 32-летней жительнице Сорокинского района, которую подозревают в ложном доносе. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 20 июня 32-летняя женщина написала заявление о совершении в отношении нее незнакомым мужчиной "иных действий сексуального характера".

"Указанные в заявлении и объяснении обстоятельства своего подтверждения не нашли и были опровергнуты в ходе проверки. Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Женщина призналась, что своей выдуманной историей хотела оправдаться перед своим сожителем за отсутствие дома ночью", — сообщили в ведомстве.

Следователи проводят необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

Санкция ч.1 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос" предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

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# ложный донос , преступление , следователи

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