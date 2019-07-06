В Уватском районе решают вопросы благоустройства малых сел

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Вопросы благоустройства и ремонта объектов социальной сферы в Першино обсудили представители общественности села с главой Уватского района Сергеем Путминым, сообщает пресс-служба муниципального образования.

На встрече обсуждали реконструкцию спортивного зала и содержание детской площадки. Говорили о необходимости облагородить входную группу дома культуры, в частности заменить плитку на крыльце.

В части содержания поселковых дорог глава Уватского района дал поручение провести дополнительное обследование состояния покрытия, рассмотреть пожелания жителей по ремонту въезда в поселок и улицы Иртышской, и подготовить предложения.

Першино имеет все перспективы для обустройства комфортной жизни. Готовится проектная документация по строительству школы. В планах – возвести жилье для работников социальной сферы. Однако сдерживающим фактором для развития инфраструктуры является наложение земель лесного фонда на земли населенного пункта.

Для устранения данной ситуации администрация района ведет работу, направленную на исключение земель поселка Першино из земель лесного фонда. Направлены письма в департамент лесного комплекса Тюменской области и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В ответе, в частности, указано, что Рослесхоз поручил департаменту лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу провести проверку фактов включения земель лесного фонда в границы населенных пунктов.

Отметим, пос. Першино основан в 1951 году. Здесь проживают 475 человек. На территории расположены 225 домохозяйств, школа, детский сад, спортивный зал, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.