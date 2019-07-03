Сборник мистических историй "Тысячи знаков" вышел в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Рассказы и стихи учеников действующей в ТюмГУ Школы литературного мастерства им. Владислава Крапивина вошли в сборник мистических и таинственных историй "Тысячи знаков", который вышел в издательстве Тюменского госуниверситета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Большинство рассказов написано в жанре хоррора и создают чувство тревоги и страха. "Жанр хоррора по душе не только детям, но и взрослым. Кто знает, почему? Быть может, мы больше сопереживаем героям, которые столкнулись с монстрами. Быть может, втайне радуемся тому, что это случилось не с нами. Так или иначе, ужастики востребованы читателями всех возрастов", – пояснил руководитель Школы литературного мастерства Михаил Булатов.

В сборник вошли также лирические рассказы и проникновенные стихи. Их авторы предлагают читателям взглянуть на мир под другим углом и увидеть знаки и символы, которые нас окружают каждый день.

"Когда я смотрю на проект, на создание которого ушел не один год, мне представляется небесный свод с зажженными фонариками звезд. Какие-то из них сияют ярче, какие-то чуть бледнее, но я не сомневаюсь, что их талант разгорится", – сказал Михаил Булатов.

Школа литературного мастерства им. Владислава Крапивина собирает на занятия всех, кто пробует себя в литературном творчестве. Здесь слушатели знакомятся с основами литературного труда и с современными формами продвижения авторских сочинений.