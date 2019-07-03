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Жителям Сладковского района рассказали о мерах соцподдержки

Общество, 15:00 03 июля 2019

sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Об изменениях в пенсионном законодательстве и предоставлении госуслуг рассказали специалисты Центра занятости Сладковского района пожилым жителям Лопазновского сельского поселения. Встреча состоялась в рамках работы межведомственной мобильной бригады, сообщает администрация Сладковского района.

Пенсионеры узнали о мерах поддержки, которые предоставляются центром занятости населения отдельным категориям граждан. Специалисты также проконсультировали местных жителей по вопросам предоставления социальных услуг на дому. Малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане узнали о получении единовременной выплаты на развитие личного подсобного хозяйства, выхода на самообеспечение на условиях социального контракта.

Особое внимание обратили на выявление реальной нуждаемости семьи и определение вариантов возможной помощи в трудоустройстве, переобучении, лечении малоимущих семей.

Медицинский работник оказывала практическую помощь: измеряла артериальное давление, консультировала по правилам приема лекарств. В рамках работы Школы безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов с участниками провели беседу и вручили памятки "Лекарственная безопасность" и "Правила приема лекарственных препаратов".

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# малообеспеченные семьи , пенсионеры , самообеспечение , социальная поддержка , социальные услуги

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