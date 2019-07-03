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Более тридцати бюджетных мест выделил ТюмГУ будущим журналистам

Общество, 17:10 03 июля 2019

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Тюменский государственный университет предлагает будущим журналистам более 30 бюджетных мест в 2019 году, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

ТюмГУ выделил 15 бюджетных мест на заочное отделение по направлению "Журналистика". Степень бакалавра можно получить за пять лет обучения. Абитуриентам предлагают пройти три вступительных испытания: учитываются результаты тестов по русскому языку и литературу (ЕГЭ или тестирование в ТюмГУ), традиционно нужно пройти творческий конкурс (собеседование, творческая работа, портфолио).

Обучение ориентировано на практику в средствах массовой информации. В качестве преподавателей приглашены работодатели: журналисты и руководители тюменских медиа. Мастер-классы проводят именитые выпускники – журналисты федеральных СМИ. В преподавании используются инновационные педагогические методы: кейсы, тренинги, деловые игры, индивидуальное и групповое проектирование, подготовка портфолио, творческие работы профессионального характера. Подробности здесь.

16 бюджетных мест ТюмГУ предлагает абитуриентам, желающим учиться очно. В таком случае курс обучения на бакалавриате составит четыре года. По всем вопросам можно обращаться на кафедру журналистики по телефону: 8 (3452) 59-74-49 или в приемную комиссию вуза.

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# бюджетные места , журналистика , ТюмГУ

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