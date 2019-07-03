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Выпускникам "Роснефть-класса" вручили аттестаты

Общество, 16:27 03 июля 2019

ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

40 выпускников Туртасской средней школы получили аттестаты о среднем образовании. 16 из них также были вручены сертификаты об окончании "Роснефть-класса", сообщает пресс-служба ООО "РН-Уватнефтегаз".

На протяжении двух лет под руководством школьных учителей и преподавателей Тюменского индустриального университета ученики "Роснефть-класса" углубленно изучали математику, физику и русский язык. Как отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Туртасской средней школы Лариса Рябцева, на едином государственном экзамене они продемонстрировали достойные результаты – средний балл выпускников по математике профильного уровня был выше общероссийского.

Напомним, политика ПАО "НК "Роснефть" в целом и ее дочернего общества ООО "РН-Уватнефтегаз" направлена на раннюю профориентацию молодых людей через реализацию корпоративной системы непрерывного образования "Школа – Вуз – Предприятие".

Знакомство с востребованными в компании профессиями начинается для школьников в 10 классе с поступлением в профильный "Роснефть-класс". ООО "РН-Уватнефтегаз" курирует три таких класса в Тюменской области – два класса в поселке Туртас Уватского района и один класс в городе Тюмени. Во время учебы дети совершают экскурсии на производственные объекты Уватского проекта, общаются с сотрудниками нефтепромыслов, участвуют в корпоративных мероприятиях, таких как фестиваль "Роснефть зажигает звезды".

Классный руководитель 11 "А" класса Туртасской средней школы Татьяна Куликова уверена, что ее ученики умные, мотивированные и талантливые дети. "За время учебы и посещения производственных площадок ООО "РН-Уватнефтегаз" у них сформировалось четкое представление о будущей профессии. Все это стало возможным благодаря программе, которую реализует компания "Роснефть" в нашей школе", - рассказала Татьяна Куликова.

Выпускник "Роснефть-класса" Данила Разумовский вместе с аттестатом получил золотую медаль. Свою будущую профессию молодой человек планирует получать в Тюменском индустриальном университете, а трудовую деятельность связать с компанией "Роснефть".

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# выпускники , ООО РН-Уватнефтегаз , Роснефть , школьники

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