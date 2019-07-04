Шестнадцать миллионов рублей скрыла директор фирмы в Нягани

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководителя фирмы, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, осудят в Нягани, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Являясь единственным учредителем и генеральным директором фирмы, обвиняемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 16 млн рублей.

30 % от установленной суммы задолженности перед бюджетом РФ погашены в ходе реализации имущества, находящегося на балансе организации. Расследование завершено и обвиняемая предстанет перед судом.

В ходе предварительного следствия следователем внесены представления в адрес ИФНС России по Верх-Исетскому району Екатеринбурга и МРИ ФНС России № 24 по Свердловской области в связи с регистрацией налоговым органом организации, которая являлась номинальной, по месту регистрации не располагалась, деятельность не осуществляла. Также направлено представление в адрес нотариальной палаты Свердловской области в связи с удостоверением нотариусами документов организаций, которые являлись номинальными. Ход рассмотрения представлений поставлен на контроль.