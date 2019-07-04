Футбольный клуб "Тюмень" пополнился шестью игроками

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" заключил трудовые соглашения с вратарем Вячеславом Грабом, защитником Александром Кацалаповым, полузащитниками Давидом Дзаховым, Артуром Газдановым, Кириллом Морозовым и нападающим Михаилом Бирюковым, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний Граб уже выступал за "Тюмень". Дебют уроженца Тобольска за клуб состоялся в октябре 2013 года. Затем голкипер играл во втором дивизионе за владимирское "Торпедо" и "Чайку" из Песчанокопского, с которой в прошлом сезоне стал чемпионом группы "Юг".

Выступал ранее за "Тюмень" и 33-летний Александр Кацалапов. После отъезда из Сибири он поиграл в премьер-лиге за столичное "Торпедо", "Уфу" и "Оренбург". Прошлый сезон Кацалапов завершил в "Роторе" из родного Волгограда.

Давид Дзахов и Артур Газданов – уроженцы Владикавказа. 30-летний Дзахов имеет опыт выступления в премьер-лиге за пермский "Амкар". В прошлом сезоне был "мозгом" владивостокского "Луча". 26-летний Газданов в главной российской лиге еще не играл. Зато провел серьезное количество матчей в ФНЛ и ПФЛ. В прошлом сезоне радовал поклонников "КамАЗа" из Набережных Челнов, с которым стал серебряным призером группы "Урал - Приволжье" второго дивизиона.

24-летний Кирилл Морозов пробовался в "Краснодаре", играл в Латвии и Литве и даже заявлял о завершении профессиональной карьеры. В прошлом сезоне стал чемпионом "Востока" ПФЛ в составе омского "Иртыша".

Михаил Бирюков на прошлой неделе отметился забитым мячом за "Тюмень" в гостевом контрольном матче с "Челябинском". Огорчать соперников он любит и умеет. Бирюков выигрывал спор бомбардиров зон "Юг" и "Центр" второго дивизиона. В прошлом сезоне 32-летний Михаил забивал за воронежский "Факел".

На этом трансферная работа "Тюмени" не завершена.