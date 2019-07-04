  • 4 июля 20194.07.2019четверг
  • USD63,4951
    EUR71,6034
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер юго-восточный

Чудотворная икона найдена после пожара в монастыре в Чимеево

Происшествия, 10:30 04 июля 2019

45.mchs.gov.ru

Икона Божьей Матери сильно пострадала после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, ее нашли спустя время после тушения.

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе курганской епархии, икона с окладом найдена, она сильно пострадала. Пока не ясно, удастся ли мастерам восстановить ее.

chimeevo.ru | Фото: chimeevo.ru

Пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре начался около 14 часов 3 июля.

К 16 часам огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуация с использованием спецсредств не потребовалась, передает региональное управление МЧС России. Всего для ликвидации пожара и его последствий от территориальной подсистемы РСЧС привлекались 44 человека и 20 единиц техники.

45.mchs.gov.ru

По данным сайта монастыря, после пожара 1770 года икона оказалась целой, только опалился верхний угол и доска потемнела, а также остались следы ожогов на правой щеке Богородицы.

Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Божьей Матери был построен в с. Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.

Отметим, что чудотворная икона привлекала в монастырь множество паломников, в том числе из Тюменской области.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# икона , Курганская область , пожар , Чимеево

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:14 04.07.2019Шестнадцать миллионов рублей скрыла директор фирмы в Нягани
10:30 04.07.2019Чудотворная икона найдена после пожара в монастыре в Чимеево
10:21 04.07.2019Все участники стрельбы в ТЦ "Кристалл" задержаны
09:49 04.07.2019В Тюмени задержали мужчину, стрелявшего в торговом центре