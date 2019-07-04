Чудотворная икона найдена после пожара в монастыре в Чимеево

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Икона Божьей Матери сильно пострадала после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, ее нашли спустя время после тушения.

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе курганской епархии, икона с окладом найдена, она сильно пострадала. Пока не ясно, удастся ли мастерам восстановить ее.

| Фото: chimeevo.ru | Фото: chimeevo.ru

Пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре начался около 14 часов 3 июля.

К 16 часам огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуация с использованием спецсредств не потребовалась, передает региональное управление МЧС России. Всего для ликвидации пожара и его последствий от территориальной подсистемы РСЧС привлекались 44 человека и 20 единиц техники.

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По данным сайта монастыря, после пожара 1770 года икона оказалась целой, только опалился верхний угол и доска потемнела, а также остались следы ожогов на правой щеке Богородицы.

Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Божьей Матери был построен в с. Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.

Отметим, что чудотворная икона привлекала в монастырь множество паломников, в том числе из Тюменской области.