Спектакль "Игрушки" поставят на сцене музея имени Словцова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Спектакль "Игрушки" представит Тюменский театр кукол на сцене амфитеатра Музейного комплекса им. И. Я. Словцова 13 июля, начала в 16 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Милые уху, родные строчки стихов Агнии Барто превращают детство любого ребенка в теплый уютный мир, где есть помощь и поддержка, где есть ласковое слово и ободрение первых шагов, поступков.

К 110-летию со дня рождения Агнии Барто состоится спектакль для детей, отправной точкой которого стали ее знаменитые "Наша Таня громко плачет", "Идёт бычок, качается" и другие стихи энциклопедии нескольких поколений. В игровой форме юные спасатели Саша и Маша прочтут вместе со зрителями самые известные строчки и научат малышей ценить дружбу на примере помощи любимым игрушкам.

Стоимость билета: 200 рублей.

Продолжительность 1 час.

Возрастная категория 0+. Телефоны для справок: 45-35-90, 45-09-93 доб.115