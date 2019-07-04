Вячеслав Тресцов подписал новый контракт с ВК "Тюмень"

| Фото: vk.com/vctyumen | Фото: vk.com/vctyumen

Блокирующий Вячеслав Тресцов подписал новый контракт с мужской волейбольной командой "Тюмень". В рядах сибиряков он сыграет в чемпионате российской высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

"Предстоящий сезон станет для меня в команде уже четвертым подряд. Появилась уверенность в своих силах, адаптировался к новому уровню. Надеюсь, что в чемпионате все будет хорошо получаться с самого начала. Конечно, уже и к городу привык, и к обстановке. Можно сказать, что Тюмень стала для меня вторым домом", - отметил Вячеслав Тресцов.

Сейчас волейболист находится в отпуске. В планах посмотреть матчи сборной России в финальном раунде Лиги наций.