  • 4 июля 20194.07.2019четверг
  • USD63,4951
    EUR71,6034
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

Вячеслав Тресцов подписал новый контракт с ВК "Тюмень"

Спорт, 16:43 04 июля 2019

vk.com/vctyumen | Фото: vk.com/vctyumen

Блокирующий Вячеслав Тресцов подписал новый контракт с мужской волейбольной командой "Тюмень". В рядах сибиряков он сыграет в чемпионате российской высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

"Предстоящий сезон станет для меня в команде уже четвертым подряд. Появилась уверенность в своих силах, адаптировался к новому уровню. Надеюсь, что в чемпионате все будет хорошо получаться с самого начала. Конечно, уже и к городу привык, и к обстановке. Можно сказать, что Тюмень стала для меня вторым домом", - отметил Вячеслав Тресцов.

Сейчас волейболист находится в отпуске. В планах посмотреть матчи сборной России в финальном раунде Лиги наций.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВК Тюмень , волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 04.07.2019Новые физкультурные зоны для горожан определены в Тобольске
16:43 04.07.2019Вячеслав Тресцов подписал новый контракт с ВК "Тюмень"
16:10 04.07.2019Тюменский "Рубин" занял достойное место в европейском рейтинге
15:16 04.07.2019Футбольный клуб "Тюмень" пополнился шестью игроками