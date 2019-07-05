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Органистка из Германии Анна Шамнэ выступит в тюменском костеле

Общество, 09:35 05 июля 2019

из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Органные концерты в Тюмени" во ВКонтакте

Органистка из Кельна (Германия) Анна Шамнэ выступит в католическом костеле св. Иосифа (ул. Ленина, 7) в Тюмени 10 июля в 19 часов, сообщили организаторы Летнего фестиваль органной музыки.

Органистка, лауреат международных конкурсов исполнит произведения Баха, Букстехуде, Фробергера, Мендельсона, Брамса.

В 2014 Анна Шамнэ окончила бакалавриат в Высшей школе музыки в Кельне. В 2018 окончила магистратуру в Детмольде. В 2018 продолжила обучение по органу в Бремене. Проходит обучение на бакалавриате педагогики в Детмольде.

Желающим насладиться игрой Анны Шамнэ советуют бронировать места заранее.

Напомним, Летний органный фестиваль, стартовавший 30 мая, проходит в Тюмени впервые. Концерты организуют в католическом костеле. Выступления российских и зарубежных органистов будут идти на протяжении лета. Следить за расписанием можно в группе во ВКонтакте.

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# костел , музыка , отдых , фестиваль

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