Органистка из Германии Анна Шамнэ выступит в тюменском костеле
Органистка из Кельна (Германия) Анна Шамнэ выступит в католическом костеле св. Иосифа (ул. Ленина, 7) в Тюмени 10 июля в 19 часов, сообщили организаторы Летнего фестиваль органной музыки.
Органистка, лауреат международных конкурсов исполнит произведения Баха, Букстехуде, Фробергера, Мендельсона, Брамса.
В 2014 Анна Шамнэ окончила бакалавриат в Высшей школе музыки в Кельне. В 2018 окончила магистратуру в Детмольде. В 2018 продолжила обучение по органу в Бремене. Проходит обучение на бакалавриате педагогики в Детмольде.
Желающим насладиться игрой Анны Шамнэ советуют бронировать места заранее.
Напомним, Летний органный фестиваль, стартовавший 30 мая, проходит в Тюмени впервые. Концерты организуют в католическом костеле. Выступления российских и зарубежных органистов будут идти на протяжении лета. Следить за расписанием можно в группе во ВКонтакте.