Спасатели освободили женщину, которую приятель закрыл в квартире и ушел

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Женщину, оказавшуюся запертой в квартире дома на ул. Седова в Тюмени, освободили спасатели с помощью лестницы 3 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

Женщина пришла к приятелю днем 3 июля. Они устроили застолье. В какой-то момент друг женщины ушел, и запер ее в своей квартире. "Женщина ждала до 19 часов, потом позвонила в полицию. По указанному адресу приехали правоохранители. Вскрывать квартиру полицейские права не имеют, поэтому вызвали сотрудников МЧС", — рассказала Мария Новопашина.

С помощью лестницы сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования достали женщину из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. После этого она отправилась домой.

Инна Пахомова