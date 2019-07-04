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Спасатели освободили женщину, которую приятель закрыл в квартире и ушел

Происшествия, 17:27 04 июля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Женщину, оказавшуюся запертой в квартире дома на ул. Седова в Тюмени, освободили спасатели с помощью лестницы 3 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

Женщина пришла к приятелю днем 3 июля. Они устроили застолье. В какой-то момент друг женщины ушел, и запер ее в своей квартире. "Женщина ждала до 19 часов, потом позвонила в полицию. По указанному адресу приехали правоохранители. Вскрывать квартиру полицейские права не имеют, поэтому вызвали сотрудников МЧС", — рассказала Мария Новопашина.

С помощью лестницы сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования достали женщину из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. После этого она отправилась домой.

Инна Пахомова

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# полиция , спасение

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