"Императорский маршрут" дарит экскурсию в честь своей годовщины

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсия в подарок по Тобольскому кремлю и музею губернатора ждет пассажиров пригородного поезда "Императорский маршрут" в честь годовщины запуска сообщения, 7 июля.

Свердловская пригородная компания приглашает в путешествие: пассажиры рейса № 7356/7358 сообщением Тюмень – Тобольск отправятся из областного центра в 7 часов 21 минуту. В 12 часов 30 минут у памятника Семену Ремезову возле Тобольского кремля путешественников будет ждать экскурсовод с табличкой "Поезд "Императорский маршрут". Чтобы принять в участие в экскурсии, необходимо предъявить гиду билет на поезд и специальный купон, который каждый пассажир получит непосредственно в поездке. Экскурсия в Губернском музее начнется в 13 часов 30 минут.

Пресс-служба Свердловской пригородной компании предлагает своим путешественникам воспользоваться памяткой с таймингом.

"Добраться до Тобольского кремля от вокзала туристам нужно будет самостоятельно. Проще всего это сделать на автобусе № 5, расписание которого увязано с графиком движения поездов сообщением Тюмень – Тобольск. Отправление автобусного рейса запланировано на 11 часов 15 минут от привокзальной площади. Билеты на автобус можно купить в пригородной кассе Тюмени или непосредственно в автобусе. Стоимость проезда составляет 21 рубль. На этом же автобусе можно будет вернуться: в 16 часов 50 минут он отправляется от тобольской Красной площади до вокзала. Обратный поезд выезжает из Тобольска в Тюмень в 18 часов 15 минут", - говорится в сообщении перевозчика.

Поезд "Императорский маршрут" назван в честь одноименного всероссийского туристического проекта, который охватывает места пребывания царской семьи. Впечатлениями о маршруте и экскурсии с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" делились первые пассажиры брендированного состава.

В составе поезда - новые комфортабельные вагоны российского производства (ОАО "Тверской вагоностроительный завод"). Все вагоны оснащены удобными креслами с персональными аудиомодулями и розетками, системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, информационными табло, аппаратами раздачи питьевой воды. Пассажирам в пути бесплатно доступны познавательные фильмы о туристических достопримечательностях Тобольска и Тюменской области, а также аудиогид. По понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям в составе поезда курсирует специальный вагон, оборудованный для нужд маломобильных пассажиров.

За год пассажирами поезда "Императорский маршрут" стали более 100 тыс. человек. Особой популярностью рейсы пользуются среди организованных детских групп: за 12 месяцев перевезено порядка 30 тыс. детей.

Вагоны были приобретены в лизинг при поддержке правительства Тюменской области. С июня 2018 года на направлении Тюмень – Тобольск также курсируют новые вагоны, оформленные в туристическом бренде Visit Tyumen. За год в них проехали более 220 тыс. человек.

Билет на поезд "Императорский маршрут" можно приобрести в пригородных кассах, мобильном приложении "Пригород", а также сайте www.svrpk.ru. Продажа открывается за 10 суток до поездки. Стоимость проезда в вагоне второго класса составляет 466 руб., в первом классе – 718 рублей. Действуют льготы, установленные законодательном для проезда на железнодорожном пригородном транспорте.

Ирина Ромашкина