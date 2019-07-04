Двадцать резидентов в год заходят в бизнес-инкубатор тюменского технопарка

| Фото: Сергей Русанов | Фото: Сергей Русанов

Около 20 компаний в год становятся резидентами бизнес-инкубатора тюменского технопарка.

На экспертном совете раз в два месяца специалисты отбирают по три-четыре проекта, рассказал исполняющий обязанности директора Тюменского технопарка Александр Сакевич во время пресс-тура 4 июля.

"Тенденция увеличения количества резидентов в технопарке сохранится, к этому есть серьезные предпосылки. На каждом экспертном совете мы рассматриваем от восьми до десяти проектов. Три-четыре из них становятся резидентами", – заявил он.

Александр Сакевич акцентировал внимание, что резидентами бизнес-инкубатора могут стать только авторы проектов, в ядре которого находится уникальная технологическая идея.

"Бизнес-инкубатор поддерживает технологические стартапы. Это обязательно должен быть проект, у которого есть интеллектуальная собственность – разработка, которая ранее не была зарегистрирована Роспатентом", – сказал он.

В 2018 году в бизнес-инкубаторе было 59 инновационных компаний, реализующих 60 проектов. К лету 2019 года технопарк принял 66 компаний, которые реализуют 67 новаторских стартапа. Кстати, компании-победители "Битвы стартапов" на форуме "Инновик", успешно прошли оценку экспертной комиссии технопарка и стали его резидентами.

Деятельность тюменского технопарка нацелена на комплексную поддержку всех стадий инновационного процесса: от формализации идеи до внедрения новой технологии в серийное производство.

В течение трехлетней инкубации технопарк предоставляет резиденту на льготных условиях оборудованные офисные помещения, конференц-залы, выставочные площади, оказывается базовый пакет консультационных и информационных услуг по продвижению инновационного проекта, включая бухгалтерское и юридическое сопровождение, патентный поиск, инвестиционное сопровождение. Но главное, что дает технопарк – продвижение.

"В этом году появились беспрецедентные возможности для стартапов. В частности, заработана программа департамента инвестиционной политики Тюменской области, по которой можно получить субсидии на изготовление опытного образца и на разработку. Верхней планки нет: главное условие – софинансирование со стороны стартапа от 30% и более", – рассказал Александр Сакевич.

Показывает востребованность программа "Старт" – по ней грант в размере 2 млн рублей выделяется на первый год стартапа. В 2019 году среди резидентов бизнес-инкубатора уже шесть победителей "Старта". Имеют успех программа "Коммерциализация". Так, резидент технопарка компания "Интех" в 2019 году выиграла грант на развитие своего бизнеса в размере 20 млн рублей.

По программе "Корпорация" можно получить до 50 млн рублей при условии, что приобретение инновационного продукта подтверждает какая-либо из российских корпораций. "Не будем скрывать: мы надеемся, что это будет какая-то нефтегазовая технология, потому что это нам ближе всего", – поделился предположением Александр Сакевич.

В апреле тюменский технопарк стал региональным оператором фонда "Сколково". Это даст возможность пользоваться лучшими практиками ведущего инновационного центра страны, расширить спектр услуг для местных компаний.

"В 2019 году фонд запустил большое количество программ, наши резиденты в нем активно участвуют, побеждают в конкурсах. Инновационное предпринимательство – особая сфера интересов Тюменской области. Понимаем, что инновационное, технологическое предпринимательство – это, в первую очередь, тема для молодежи. Наша задача – увеличить арсенал проектов и мероприятий для них", – сказал Александр Сакевич.

В рамках пресс-тура свои инновационные разработки представили компании "ГРИН-Пром", "СиМакс", "Служба мониторинга – Тюмень", "Жилищный стандарт", "Мозг Лимитед", "Бипэй", "Кибернетические системы", "Фратрил", "Орион".

Ирина Ромашкина