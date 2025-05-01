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Более 726 га земель для жилищного строительства выявили в Тюменской области

Экономика, 19:06 30 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

726,85 га составила площадь 101 участка перспективных земель для жилищного строительства в Тюменской области. Такие результаты реализации проекта "Земля для стройки" приводит региональный Росреестр.

Для жилищного строительства и комплексного развития территорий вовлекли в оборот 191,37 га земель в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Заводоуковске.

Информация о территориях, которые имеют потенциал вовлечения в оборот, размещена на публичной кадастровой карте.

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# Росреестр , строительство жилья

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