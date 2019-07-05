5 июля в Тюмени тепло, возможен небольшой дождь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 23 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 5 июля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность, возможен небольшой дождь. Влажность воздуха составит 41-79 %.

Западный ветер днем будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. К ночи направление изменится на северное, будет почти штиль - 1 метр в секунду.

Атмосферное давление остается пониженным - 745-746 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 33 минуты. Долгота дня 17 часов 43 минуты.