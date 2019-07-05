Уральца осудят за разбой, убийство и грабеж спустя пятнадцать лет

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Мужчину, обвиняемого в убийстве, грабеже и разбое, осудят в Краснотурьинске спустя 15 лет, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

В декабре 2004 года обвиняемый вместе с сообщниками в подъезде дома п. Рудничный города Краснотурьинска напал на доставщика пенсий и сопровождавшего его охранника. В сотрудника ЧОП дважды выстрелили из обреза охотничьего ружья, отчего пострадавший впоследствии скончался в больнице. У доставщика пенсий было похищено более 200 тыс. рублей. Нападение было спланировано и осуществлено группой из пяти человек.

Сотрудникам полиции удалось установить и задержать всех сообщников, кроме одного. Ему удалось скрыться, и был объявлен в розыск. Обвиняемый проживал в Югре, где и был задержан в марте 2019 года.

В ходе расследования первоначально возбужденного уголовного дела по иным эпизодам были установлены факты совершения ряда преступлений в общей сложности группой в составе 11 человек. В период 2002-2004 годов на территории Краснотурьинска, Карпинска и Екатеринбурга группой лиц в различном составе совершен ряд хищений денег и имущества у инспекторов службы доставки пенсий, также у нескольких граждан.

Кроме того, совершены поджоги магазинов и разбои, кражи. За совершение указанных преступлений все остальные соучастники преступлений уже осуждены.