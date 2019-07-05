Тобольским художникам предлагают раскрасить фасады зданий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс рисунков и эскизов в рамках стрит-арт проекта "Формула искусства" стартовал в Тобольске, сообщает городская администрация.

Команда профессиональных художников "Раскрасим все" при поддержке СИБУРа запускает стрит-арт проект "Формула искусства". Всем участникам творческого конкурса предоставляется уникальная возможность - создать рисунки и эскизы на тему “150 лет таблице Менделеева”. Победители смогут увидеть свои работы на фасаде зданий.

Конкурс проводится в номинации рисунок и граффити, в зависимости от возраста участников: от 4 до 18 лет и от 18 до 55 лет включительно. Заявки на участие в конкурсе и работы необходимо направить до 27 июля 2019 года на электронный адрес formulaiskusstva@gmail.com с приложенным эскизом и заполненными анкетными данными.

Анкету можно скачать в официальном сообществе, посвященном конкурсу.