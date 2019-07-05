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Программы микрофинансирования бизнеса активно действуют в регионе

Экономика, 14:10 05 июля 2019

www.iato.ru | Фото: www.iato.ru

109 микрозаймов на общую сумму более 164,2 млн рублей предоставила предпринимателям компания "Фонд микрофинансирования Тюменской области" в 2018 году. Об этом сообщает региональное инвестиционное агентство.

На первом месте по количеству полученных микрозаймов находится Тюмень. Предприниматели областного центра в 2018 году получили 34 займа на общую сумму свыше 76,3 млн рублей. На втором месте - Ялуторовск: 11 микрозаймов общим объемом более 16 млн рублей. На третьем - Ишим: 10 микрозаймов на общую сумму более 16,7 млн рублей.

Более 25 % получивших микрозаймы предпринимателей развивают бизнес в сфере торговли, 24,9 % - в сфере транспортных услуг, 20,2 % - в промышленном производстве, 5,3 % - в общественном питании.

В регионе продолжают действовать три программы мокрофинансирования малого и среднего бизнеса - "Микро-инвест", "Микрофинансирование и развитие" и "Микро-старт", в рамках которых предприниматели могут на льготных условиях получить займы на суму от 1 до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев.

Евгений Бабенко

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# инвестиционное агентство , инвестиционные проекты , фонд микрофинансирования

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