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Пьяный угонщик смог доехать до ближайшего дерева

Происшествия, 18:21 05 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До ближайшего дерева доехал нетрезвый тюменец на чужом автомобиле. Подозреваемого в угоне задержали полицейские, сообщает УМВД по Тюмени.

В полицию областной столицы обратился местный житель, который рассказал, что у него угнали транспортное средство. На место выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские составили ориентировку на автомобиль ВАЗ-21043 и установили обстоятельства произошедшего. Ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения заметил в одном из дворов припаркованный автомобиль. Подойдя ближе, он беспрепятственно сел за руль, замкнул провода замка зажигания и уехал. Угонщик решил покататься по ночному городу, но совершил ДТП, врезавшись в дерево.

Вычислить злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. Наряд ГИБДД в кратчайшие сроки задержал подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный местный житель. Машина возвращена законному владельцу. Вопрос о возмещении ущерба от ДТП будет решаться в суде.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автотранспортом".

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# полиция , уголовное дело , угон

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