"Лето в Тобольском кремле" нельзя пропустить, заверили поклонники фестиваля

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Пятнадцать произведений классических арий в исполнении солистов Мариинского театра, тюменских хоровой капеллы и филармонического оркестра посчастливилось услышать гостям Тобольска 6 июля. XI музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" – это событие, которое нельзя было пропустить, убеждены очевидцы.

Перезвон Софийского собора, словно аккомпанементом, дополнил любовную арию "Кармен" Жорже Бизе в исполнении солистки Мариинского театра Анны Матис, которую поддержали голоса тюменской хоровой капеллы, а музыку П. И. Чайковского сыграл тюменский филармонический оркестр. Певцы и музыканты искусно подстроились под колокольный темп – и божественные ноты музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" взволновали слушателей и вызвали бурю оваций.

Опера "Кармен" Жорже Бизе признана самой популярной в мире. Это не секрет для пятилетней тюменки Лизы Козейкиной. Как истинная леди, она вооружилась оперными аксессуарами – зонтиком и программкой. Девочка часто бывает в тюменской филармонии, но на таком концерте впервые. Лиза приехала на фестиваль в сопровождении брата-пианиста Никиты, с мамой Натальей и бабушкой Людмилой Бабченко. Билеты семейство покупало заранее, еще будучи в отпуске.

"Как можно не ходить на такие концерты? Музыка обогащает", – считает Людмила Бабченко.

Все на оперу

Студентка Айгерим Исакова из казахстанского Костаная решилась на поездку в Тобольск в последний момент: "Отменилась поездка к родителям домой, подруга позвала с собой на фестиваль, я решила поехать". Девушка видела афиши в городе, по дороге подружки читают подробности о музыкальном событии в сети.

В 2019 году фестиваль получил самый большой отклик в интернет-изданиях за 13-летнюю историю, самый большой охват просмотров в социальных сетях, а федеральный портал Культура.рф назвал "Лето в Тобольском кремле" главным событием июля в России, подчеркивает ТКТО. Одиннадцатый фестиваль собрал аншлаг – площадку посетило более трех тысяч человек.

В отличие от случайной заграничной гостьи, екатеринбурженка Александра Ильина свою поездку тщательно планировала, вплоть до тех предметов, которые, возможно, понадобятся на мероприятии. "Я живу на Урале. Я знаю, что такое уральское лето. Поэтому дождевики, сменная одежда и обувь – все с собой в путешествии", – заявила девушка.

Подругу из Екатеринбурга привезла на концерт тюменка Людмила Майер: "Я не впервые на этом фестивале. Кажется, никогда он не проходил без дождя. Поэтому мы подготовлены. Я состою в клубе друзей филармонии, хожу на концерте, уже раз пять была на фестивале, пропустила только прошлый год".

Опытные слушатели фестиваля Наталья Осинцева и Владимир Илюшин оделись в дождевики и укутались в пледы, которые выдают организаторы. Они три года к ряду не пропускают главное культурное событие региона. Вспоминают, что юбилейный концерт и программой удивил, и погодой порадовал. Но в 2019-м дождь не напугал поклонников классической музыки.

Впервые приехали на фестиваль Елена и Владимир Самохвалов. Прежде никак не получалось вписать свой дачно-отпускной график яркое музыкальное событие, тогда как зимой супруги посещают концерты тюменских филармонических коллективов. "Много слышали о фестивале, хотелось посетить, поэтому в этом году специально подстроились под "Лето в Тобольском кремле". Уже нельзя было пропустить", – рассказали Самохваловы.

Харизма и профессионализм

В программе фестиваля было четыре дуэтных партии. По словам художественного руководителя Академии оперных певцов Мариинского театра Ларисы Гергиевой, она намеренно включила произведения в концерт, чтобы слушатели смогли вживую услышать эти труднейшие арии.

"Чтобы спеть такое хорошо, нужно блистать профессионализмом и обладать харизмой, – убеждена она. – Хочу пожелать фестивалю долгой творческой жизни и чтобы самые значительные российские музыканты выступали здесь".

Публика искупала в аплодисментах солистов Мариинки. Особенно красивыми слушателям показались выступления Натальи Павловой (сопрано). Знаменитое "Земфира охладела" протянул басом Андрей Серов, исполняя каватину князя Алеко. Романтичное настроение создали дуэт Саввы Хастаева (тенор) и Татьяны Старковой (сопрано). Впечатляющим оказались выступления Анны Матис (меццо-сопрано). Ярослав Петряник (баритон) развеселил зал театральным и игривым исполнением кавалетины Фигаро из оперы "Севильский цирюльник".

Оксана Чаппарова переехала в Тобольск шесть лет назад из Барнаула. В Алтайском крае девушка не раз бывала на выступлениях оперных артистов, посещала подобные концерты и в Новосибирске. "Лето в Тобольском кремле" снова вернуло ей любимую музыку. Девушка порадовалась, узнав, что возможно в будущем здесь увидит полноценную оперу.

Такое же пожелание высказала Лариса Гергиева. Она отметила, что тюменские артисты – профессионалы высокого уровня, они быстро сработались с петербургскими коллегами. В будущем, при поддержке организаторов фестиваля, хотелось бы поставить в Тобольском кремле оперный спектакль.

По словам генерального директора ТКТО Надежды Казначеевой, такая возможность реальна, ведь в планах фестиваля – расширить академическую программу.

"Репертуар и содержание будет зависеть от того, чему будет рад зритель. Наша задача – расширить наш фестиваль в следующем году в части образовательных программ, чтобы воспитывать молодежь. В целом планов много", – подытожила Надежда Казначеева.

Ирина Ромашкина