Генетическая лаборатория открылась в Тюменском кардиоцентре

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новая лаборатория клинико-диагностических и молекулярно-генетических методов исследования открылась в Тюменском кардиологическом научном центре. Доктора с помощью результатов ДНК-тестов смогут определять у пациентов предрасположенность к артериальной гипертонии, тромбозу и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы на генетическом уровне, сообщили в Тюменском кардиоцентре.

По словам врача клинико-диагностической лаборатории Тюменского кардиоцентра Анны Забытовой, главная задача лаборатории — определение молекулярно-генетических основ наследственной предрасположенности к заболеваниям, в развитии которых играют роль не только генетические, но и факторы окружающей среды.

"В основе исследований, которые мы проводим, лежит выявление генетических полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями системы свертывания крови, липидного и углеводного обмена методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. В перспективе рассматриваем возможность проведения оценки молекулярно-генетических факторов методом пиросеквенирования на основе определения нуклеотидной последовательности в молекуле ДНК. Пока мы выполняем пробные постановки в небольшом объеме, но уже в ближайшее время все желающие смогут пройти необходимое генетическое тестирование", - рассказала она.

Современное оборудование, установленное в новой лаборатории, может обнаружить генетические полиморфизмы — замену одного нуклеотида (части ДНК) на другой в пределах одной популяции. Если определенный полиморфизм обнаружен, доктора говорят о склонности человека к патологическим процессам, то есть определяют наследственную предрасположенность к заболеваниям, оценивают индивидуальный генетический риск, разрабатывают стратегию ранней диагностики и терапии для конкретного пациента.