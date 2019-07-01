На лекции "Эклектика: прошлое и будущее" в Тюмени разыграют сувениры

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Розыгрыш сувениров от фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" ждет тюменцев на интерактивной лекции "Эклектика: прошлое и будущее", которая начнется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 20 июля в 14 часов, сообщают организаторы.

На лекции речь пойдет о стиле в архитектуре, живописи и даже одежде. Суть эклектики – использование разнородных элементов для создания чего-то нового. Но и это еще не полное определение. Все про этот стиль расскажет студент-архитектор и куратор фестиваля "Том Сойер Фест" в Тюмени Владимир Скалдин.

Пришедшие на лекцию "Эклектика: прошлое и будущее" узнают о том, откуда взялась идея комбинировать разные стили, какие были исторические предпосылки возникновения и развития стиля и что он из себя представляет в современной России.

А еще участников лекции ждет интерактивная часть по созданию своего кичевого проекта здания и розыгрыш сувениров от фестиваля "Том Сойер Фест".

Вход свободный.