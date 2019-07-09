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9 июля в Тюмени переменная облачность, дождь

Общество, 07:30 09 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 21 градуса Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 9 июля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность, дождь, грозу. Влажность воздуха составит 58-84 %.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду. К вечеру он стихнет до 1 метра в секунду.

Атмосферное давление остается пониженным - 746-749 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 29 минут. Долгота дня 17 часов 34 минуты.

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