9 июля в Тюмени переменная облачность, дождь
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До плюс 21 градуса Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 9 июля, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают переменную облачность, дождь, грозу. Влажность воздуха составит 58-84 %.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду. К вечеру он стихнет до 1 метра в секунду.
Атмосферное давление остается пониженным - 746-749 мм рт. ст.
Заход солнца в 21 час 29 минут. Долгота дня 17 часов 34 минуты.