В промзоне югорского поселка сгорели автоцистерны

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

29 человек, 11 единиц специальной техники тушили две автоцистерны на базе автомобилей КамАЗ в промышленной зоне п. Солнечный Сургутского района 8 июля, сообщает ГУ МЧС России по Югре.

Сообщение о возгорании автомобилей с емкостями поступило в 16 часов 31 минуту. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения полыхали две машины.

К работе на месте ЧП были привлечены дополнительные силы. В 18 часов 21 минуту объявлено о ликвидации открытого горения на площади 102 кв. м. Пострадавших людей нет.

Причину возгорания установят органы дознания МЧС России.