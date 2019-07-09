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В промзоне югорского поселка сгорели автоцистерны

Происшествия, 08:43 09 июля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

29 человек, 11 единиц специальной техники тушили две автоцистерны на базе автомобилей КамАЗ в промышленной зоне п. Солнечный Сургутского района 8 июля, сообщает ГУ МЧС России по Югре.

Сообщение о возгорании автомобилей с емкостями поступило в 16 часов 31 минуту. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения полыхали две машины.

К работе на месте ЧП были привлечены дополнительные силы. В 18 часов 21 минуту объявлено о ликвидации открытого горения на площади 102 кв. м. Пострадавших людей нет.

Причину возгорания установят органы дознания МЧС России.

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# ГУ МЧС России по Югре , пожар , Сургутский район

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